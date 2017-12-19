Еще недавно получить кредит на покупку автомобиля было очень проблематично: банки начали активно отказывать заемщикам из-за экономической ситуации в стране. Однако, госпрограммы льготного автокредитования и стабилизация экономики в стране вновь привели к росту автокредитования.

За 10 месяцев 2017 года россиянам, по данным НБКИ, было выдано автокредитов на сумму 391,9 млрд рублей, что на 39,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года (281,3 млрд. рублей). В пяти из сорока регионов-лидеров объемы автокредитования выросли более чем на 50% - в Кемеровской, Челябинской областях, Республиках Удмуртия и Башкортостан, в Пермском крае. В Кемеровской области динамика роста составила 68,5%.

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, данные показатели во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой в последнее время был расширен за счет новых программ – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и десяти процентную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита.

