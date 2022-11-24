В России стали чаще угонять автомобили премиум-класса

Представители страховых компаний рассказали, что за первые три квартала нынешнего года в России выросло число угонов автомобилей премиум-класса.

Эксперты сообщают, что наибольшим спросом сейчас пользуются автомобили марок Mercedes, Jaguar Land-Rover, BMW и Genesis. К примеру, число угонов «Мерседесов» выросло сразу на треть. Интерес к премиум-сегменту специалисты связывают с открытием границ со странами СНГ после пандемии, куда перегоняют украденные машины.

При этом эксперты не исключают, что в будущем дорогие автомобили также начнут разбирать на детали, поскольку в настоящее время в стране наблюдается острый дефицит комплектующих.