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20 май 2022

В России стали чаще воровать фары и колеса с автомобилей

В России стали чаще воровать фары и колеса с автомобилей

Страховые компании отмечают резкий рост краж запчастей с автомобилей – особым спросом пользуются фары и колеса.

В целом злоумышленники проявляют стабильный интерес к любым легкосъемным элементам – красть те же самые боковые зеркала легко, а на кузовные запчасти сейчас образовался дефицит, соответственно краденные детали просто сбыть, так как спрос велик.

Сообщается, что наибольшая активность преступников зафиксирована в Москве, северной столице и областях этих двух городов. Важно помнить- воры обращают внимание не только на дорогие автомобили, но и на бюджетные машины.  Любопытно, но опросы клиентов показывают, что более половины из них не боятся угона своего транспортного средства.

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