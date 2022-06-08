Автомобильный портал Motorpage
8 июн 2022

В России стали массово закрываться автомойки

В России стали массово закрываться автомойки

Содержать предприятие подобного рода становится невыгодно – спрос на услуги падает, зато растут коммунальные платежи, да и государственная машина тоже активизировалась – ужесточились требования по санитарно-экологическим нормам

Таким образом автомойка становится для своего владельца просто невыгодной. По данным «Газеты.ру», больше всего таких контор за последнее время закрылось в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. С 1 июня 2021 года в России закрылось более четырех процентов всех автомоек, причем в основном владельцы наиболее массово закрывали свои бизнесыв начале 2022-го.

Интересно, но в числе прочих причин по закрытию, предприниматели выделяют рост цен на автомобильную химию (двухкратное подорожание) и недостаток рабочих кадров. Оказывается, раньше на мойках предпочитали работать студенты, однако теперь же они идут в курьерские службы.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Сadillac

Сadillac разрабатывает новый компактный кроссовер

08 июня 2022

У россиян начнут отбирать гаражи

08 июня 2022

Российские автомобили не останутся без ABS

08 июня 2022

На МКАД появится больше полос

07 июня 2022

Рынок автокредитов упал

07 июня 2022
Fiat Doblo

Fiat Doblo потерял свою индивидуальность

07 июня 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке
Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка
Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 7 3