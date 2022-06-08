В России стали массово закрываться автомойки

Содержать предприятие подобного рода становится невыгодно – спрос на услуги падает, зато растут коммунальные платежи, да и государственная машина тоже активизировалась – ужесточились требования по санитарно-экологическим нормам

Таким образом автомойка становится для своего владельца просто невыгодной. По данным «Газеты.ру», больше всего таких контор за последнее время закрылось в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. С 1 июня 2021 года в России закрылось более четырех процентов всех автомоек, причем в основном владельцы наиболее массово закрывали свои бизнесыв начале 2022-го.

Интересно, но в числе прочих причин по закрытию, предприниматели выделяют рост цен на автомобильную химию (двухкратное подорожание) и недостаток рабочих кадров. Оказывается, раньше на мойках предпочитали работать студенты, однако теперь же они идут в курьерские службы.