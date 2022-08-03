Автомобильный портал Motorpage
3 авг 2022

В России стало меньше некачественного топлива

В России стало меньше некачественного топлива

По итогам проверок за минувший год доля контрафактного и некачественного бензина в России составила 4,9%. Это в четыре раза меньше, чем в 2015-м, когда началась практика регулярных проверок АЗС

Как сообщает Росстандарт, на момент начала проверок контрафактное топливо выявляли на каждой пятой заправке. Теперь же число нарушителей сократилось, зато возросли и объемы самой проверки, теперь ведомство проверяет минимум полторы тысячи заправок по всей стране.

Положительная динамика связана с внедрением более жестких стандартов, а также проведением разъяснительных бесед с представителями автозаправочного бизнеса.  К слову, согласно последним исследованиям, наиболее доступный для местных жителей бензин в России в Ямало-Ненецком округе.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nokian уходит из России, но оставляет завод в рабочем состоянии

03 августа 2022

В России предлагают ввести штрафы за оставленные где попало самокаты

03 августа 2022

Lamborghini рассказала о рекордных продажах и новинках

02 августа 2022
Aston Martin DBX Concept 2015 вид сбоку сзади

Aston Martin собирается показать "захватывающие" новинки

02 августа 2022
Rolls-Royce Cullinan 2019 вид сверху

Rolls-Royce будет участвовать в разработке ядерных реакторов

02 августа 2022
Peugeot 5008 (2021) вид спереди

Концерн Stellantis вложит почти 100 миллионов долларов в развитие гибридных технологий

02 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"
Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый»
Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross (2022) поможет побороть хандру
Тест драйв
24 июля 2022

Citroen C3 Aircross
"Поможет побороть хандру"
Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок
Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"

Написано новостей:

3 1 1 6 1