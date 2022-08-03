В России стало меньше некачественного топлива

По итогам проверок за минувший год доля контрафактного и некачественного бензина в России составила 4,9%. Это в четыре раза меньше, чем в 2015-м, когда началась практика регулярных проверок АЗС

Как сообщает Росстандарт, на момент начала проверок контрафактное топливо выявляли на каждой пятой заправке. Теперь же число нарушителей сократилось, зато возросли и объемы самой проверки, теперь ведомство проверяет минимум полторы тысячи заправок по всей стране.

Положительная динамика связана с внедрением более жестких стандартов, а также проведением разъяснительных бесед с представителями автозаправочного бизнеса. К слову, согласно последним исследованиям, наиболее доступный для местных жителей бензин в России в Ямало-Ненецком округе.