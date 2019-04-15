В России станет больше машин с мигалками

В России станет больше машин, оснащенных проблесковыми маячками. Дополнительные машины с мигалками разрешили использовать Службе внешней разведки для обслуживания лиц, которым предоставляется государственная охрана. Соответствующее распоряжение было дано президентом страны

Согласно документу, СВР, которой было разрешено иметь один автомобиль с устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, теперь можно установить эти устройства еще на четыре машины. Речь идет об автомобилях, на которые при этом не наносится специальная ведомственная окраска. В документе отмечается, что такие машины могут использоваться для обслуживания «лиц, которым предоставляется государственная охрана, и лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты.

Так что не стоит делать преждевременные выводы, если вас резко обгоняет непонятный автомобиль, мигая синими огнями, возможно, сидящие в нем лица исполняют свой служебный долг. К слову, в настоящее время использование проблесковых маячков разрешено 19 структурам, в том числе органам федеральной и региональной власти и Российской академии наук.