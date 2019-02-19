В России станет больше платных дорог

Государственная компания «Автодор» рассказала о планах по увеличению сети подведомственных платных трасс: к 2024 году она вырастет более, чем в 1,5 раза, а суммарная протяженность составит 4,67 тыс. км

Сообщается, что протяжённость трасс увеличится за счёт новых платных участков федеральных дорог М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва – Санкт-Петербург», А-113 ЦКАД, А-107 (Московское малое кольцо), А-105 (Москва – Аэропорт Домодедово), а также за счёт автодороги, которая пройдёт по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань.

Трасса Москва-Казань является одним из приоритетных направлений. Так как эта автодорога войдёт в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Время, которое займёт путь между столицами России и Татарстана на автомобиле, станет меньше почти в 2 раза: оно сократится с нынешних 12-ти до 6,5 часов. Протяжённость скоростной дороги составит 729 км. Правда, тарификация трассы до сих пор не известна.