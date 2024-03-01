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1 мар 2024

В России стартовали продажи нового кроссовера “Паладин”

В России стартовали продажи нового кроссовера “Паладин”
Автор фото: фирма-производитель

Марка Oting, входящая в китайский концерн Sinomach, объявила о начале продаж нового кроссовера “Паладин”, который фактически является переработанным Nissan Terra

В Поднебесной данная модель производится совместным предприятием Nissan и Dongfeng, поэтому и зовется там Dongfeng Paladin. У нас же кроссовер продается не только под новым брендом Oting, но и получил “локализованное” название русскими буквами “Паладин”. Правда, вставка с характерным логотипом будет только на задней двери багажника. По габаритам он также сопоставим с Geely Monjaro: 4882/1850/1875 мм., при колесной базе в 2850 мм.

Под капотом - 2,0-литровый турбомотор Mitsubishi мощностью 228 л.с. и 360 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатый “автомат” ZF. Стандартная версия “Паладина” предложена с задним приводом, когда комплектации подороже уже полноприводные.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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