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28 сен 2022

В России стартовало массовое производство электромобилей

В России стартовало массовое производство электромобилей
Расположенный в Липецкой области автозавод «Моторинвест» приступил к производству электромобилей под маркой Evolute — это первый крупносерийный проект сборки электрических машин в РФ.
Сообщается, что сборка машин здесь осуществляется по полному циклу, а ежегодная производственная мощность находится на отметке в 100 тысяч автомобилей. 
 
Что касается модельного ряда, то первым на конвейер стал электрический седан Evolute i-Pro. Это не уникальная российская разработка, а лишь лицензионная копия китайского электрокара DongFeng Aeolus E70. Занятно, но эта модель уходит корнями в начало нулевых годов, так как она также является лицензионной копией, но уже японского седана Nissan Bluebird.
 
 К слову, наш аналог оснащен электромотором, который развивает 150 лошадиных сил. До конца 2022 года в продажу поступят еще три модели — кроссовер Evolute i-Joy, вэн Evolute i-Van и кроссовер Voyah Free.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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