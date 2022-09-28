В России стартовало массовое производство электромобилей

Расположенный в Липецкой области автозавод «Моторинвест» приступил к производству электромобилей под маркой Evolute — это первый крупносерийный проект сборки электрических машин в РФ.

Сообщается, что сборка машин здесь осуществляется по полному циклу, а ежегодная производственная мощность находится на отметке в 100 тысяч автомобилей.

Что касается модельного ряда, то первым на конвейер стал электрический седан Evolute i-Pro. Это не уникальная российская разработка, а лишь лицензионная копия китайского электрокара DongFeng Aeolus E70. Занятно, но эта модель уходит корнями в начало нулевых годов, так как она также является лицензионной копией, но уже японского седана Nissan Bluebird.

К слову, наш аналог оснащен электромотором, который развивает 150 лошадиных сил. До конца 2022 года в продажу поступят еще три модели — кроссовер Evolute i-Joy, вэн Evolute i-Van и кроссовер Voyah Free.