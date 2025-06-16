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16 июн 2025

В России участились угоны отечественных автомобилей

В России участились угоны отечественных автомобилей

С января по май 2025 года количество угонов автомобилей в России увеличилось на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Среди регионов, где отмечается наибольшее число угонов, уверенно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Однако к ним неожиданно присоединились Курская и Астраханская области, а также Удмуртия, вытеснив из антирейтинга такие субъекты, как Ставропольский край, Нижегородская область и Карелия.

Чаще всего злоумышленники похищают автомобили российских и постсоветских брендов, среди которых на первом месте традиционно остается Lada. Также в списке лидеров – автомобили Renault и ГАЗ. Несмотря на рост популярности китайских автомобилей, интерес к ним у угонщиков по-прежнему невелик. По словам экспертов, это связано с недостаточной насыщенностью рынка (спрос на запчасти для китайских авто пока невысокий). Однако в последнее время среди китайских марок наибольшему риску подвергаются владельцы автомобилей Geely, Chery и Haval – именно эти бренды занимают ведущие позиции среди китайских производителей на российском рынке.

Примечательно, что по данным МВД, за первый квартал 2025 года общее количество угонов в России составило 2005 случаев – почти на 10% меньше, чем за тот же период 2024 года. Специалисты связывают этот спад с внедрением в крупных городах системы видеонаблюдения, которая значительно осложняет кражу автомобиля, особенно в центральных районах мегаполисов. Сегодня злоумышленники чаще действуют на окраинах, где проще быстро скрыться. Также отмечается, что резкое снижение числа угонов связано с закрытием границ после пандемии и началом СВО, что осложнило незаконный вывоз автомобилей за рубеж.
 

При написании новости использовалась информация:
kommersant

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