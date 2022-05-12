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12 май 2022

В России уменьшилось число дорожных камер

В России уменьшилось число дорожных камер
Количество камер автоматической фиксации нарушений на дорогах России в 2021 году сократилось впервые за всю историю их применения. 
Как сообщают СМИ, в 2020 году на дорогах страны применялось 20,7 тысячи камер: из них 17,2 тысячи — стационарные комплексы, мобильных устройств насчитывалось 3,5 тысячи. По итогам 2021 года число стационарных камер осталось прежним, количество мобильных сократилось на 300 единиц. Впрочем, судить об улучшении дорожной ситуации не стоит, так как эксперты связывают снижение числа комплексов фотофиксации лишь с плановым выводом из эксплуатации устаревших устройств.
 
Это утверждение отчасти подтверждается и планами МВД по увеличению парка камер на пять тысяч единиц к 2027-2030 годам. Отметим, что ЦОДД не раз уже говорил об эффективности камер, заявляя, что в зоне их действия число ДТП сокращается на тридцать процентов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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