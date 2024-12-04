В России упали продажи новых легковых автомобилей

Согласно данным Минпромторга, в ноябре 2024 года в России продали 119 980 новых легковых автомобилей. Несмотря на снижение на 29%, по сравнению с октябрем, объем продаж оказался на 11% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года

На легкие коммерческие автомобили (LCV) в прошлом месяце пришлось 14 238 шт. Это на 28% больше, чем в ноябре 2023 года, но на 12% меньше, чем в октябре 2024 года. Грузовиков продали около 9 тыс шт (+ 25% по сравнению с прошлым годом), а автобусов реализовали примерно 113,5 тыс шт (+ 11%).

С января по ноябрь 2024 года российские автодилеры продали 1,69 млн автомобилей (+ 44% в сравнении с 11 месяцами 2023 года). Из них 1,4 млн единиц пришлось на “легковушки” (+ 53%), 126,2 тыс. единиц на легкие коммерческие автомобили (+ 37%), 18,2 тыс. единиц на автобусы (+ 17%) и 113,5 тыс. единиц на грузовики (- 11%).