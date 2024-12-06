В России упростили оформление прав на машино-места

С 4 декабря 2024 года в России начал действовать упрощённый порядок оформления прав на машино-места в паркингах многоквартирных домов и гаражах. Новый закон устраняет необходимость получения согласия всех совладельцев, что ранее вызывало сложности и споры. Теперь достаточно уведомить совладельцев через объявления на доске или публикации в местной газете

Благодаря новой редакции Гражданского кодекса и закона «О государственной регистрации недвижимости» собственники долей в паркингах могут выделить машино-место как самостоятельный объект недвижимости. Это позволяет распоряжаться местом по своему усмотрению — например, продать или сдать в аренду.

Согласно новому регламенту, собственник должен нанять кадастрового инженера для подготовки технического плана и всех необходимых документов. После чего уведомляются другие собственники (на досках объявлений или в местных СМИ). Если в течение 30 дней кто-то из дольщиков высказал свое возражение, то проводится собрание, или несогласный в праве обратиться в суд.