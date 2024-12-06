Автомобильный портал Motorpage
6 дек 2024

В России упростили оформление прав на машино-места

В России упростили оформление прав на машино-места

С 4 декабря 2024 года в России начал действовать упрощённый порядок оформления прав на машино-места в паркингах многоквартирных домов и гаражах. Новый закон устраняет необходимость получения согласия всех совладельцев, что ранее вызывало сложности и споры. Теперь достаточно уведомить совладельцев через объявления на доске или публикации в местной газете

Благодаря новой редакции Гражданского кодекса и закона «О государственной регистрации недвижимости» собственники долей в паркингах могут выделить машино-место как самостоятельный объект недвижимости. Это позволяет распоряжаться местом по своему усмотрению — например, продать или сдать в аренду.

Согласно новому регламенту, собственник должен нанять кадастрового инженера для подготовки технического плана и всех необходимых документов. После чего уведомляются другие собственники (на досках объявлений или в местных СМИ). Если в течение 30 дней кто-то из дольщиков высказал свое возражение, то проводится собрание, или несогласный в праве обратиться в суд. 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Марка Genesis пересмотрела планы по полной электрификации

06 декабря 2024
Mercedes-Benz G 580 “папамобиль”

Mercedes-Benz сделал спецверсию электрического “Гелика” для Папы Римского

06 декабря 2024
Genesis GMR-001

Genesis представил свой первый гиперкар GMR-001 для участия в гонках на выносливость

05 декабря 2024

В Москве ввели пилотный тариф на зарядных станциях для электромобилей

05 декабря 2024
Honda Amaze (2025)

Honda представила бюджетный седан Amaze нового поколения

05 декабря 2024
SCG 004S

В США стартовало производство 3-местного суперкара SCG 004S без подушек безопасности

05 декабря 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) cила внедорожника Тест драйв
02 декабря 2024

BAIC BJ40
"Cила внедорожника"
Tank 500 - tank 500 blacktrail (2024) черное на черном
Тест драйв
29 ноября 2024

Tank 500
"Черное на черном"
BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) мама мыла раму
Тест драйв
26 ноября 2024

BAIC BJ40
"Мама мыла раму"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 3 9 3