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19 май 2023

В России установлен новый стандарт для дорожных камер

В России установлен новый стандарт для дорожных камер

Госдума 18 мая в окончательном (третьем) чтении приняла законопроект, которым впервые вводятся единые правила установки комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД

Как сообщает "Коммерсантъ", до недавнего времени у водителей было мало инструментов, при помощи которых можно было бы оспорить действия комплексов. Дело в том, что камеры устанавливаются, фактически, в произвольном порядке, ибо регулятором здесь выступают ГОСТ и рекомендации Минтранса, но они необязательны для применения.

Теперь же на законодательном уровне вводится единый стандарт.  Установить камеру на участке дороги можно лишь в случае, если подтверждается несколько пунктов из специального перечня. Среди них: аварийно опасные участки (где за год произошли три однотипных ДТП с пострадавшими или пять разнотипных); места производства дорожных работ; зоны, где запрещена остановка и стоянка; автобусные полосы, перекрестки и пешеходные переходы.

Ещё одно важное нововведение - установка камер будет невозможной без согласования с ГИБДД, владельцем дороги и местными властями. Те же мобильные комплексы придётся передислоцировать после «прекращения обстоятельств», послуживших причиной для их установки.  Как пример - дорожные работы закончились, а значит и временные ограничения скорости тоже. Соответственно, камеру нужно убирать.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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