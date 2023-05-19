В России установлен новый стандарт для дорожных камер

Госдума 18 мая в окончательном (третьем) чтении приняла законопроект, которым впервые вводятся единые правила установки комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД

Как сообщает "Коммерсантъ", до недавнего времени у водителей было мало инструментов, при помощи которых можно было бы оспорить действия комплексов. Дело в том, что камеры устанавливаются, фактически, в произвольном порядке, ибо регулятором здесь выступают ГОСТ и рекомендации Минтранса, но они необязательны для применения.

Теперь же на законодательном уровне вводится единый стандарт. Установить камеру на участке дороги можно лишь в случае, если подтверждается несколько пунктов из специального перечня. Среди них: аварийно опасные участки (где за год произошли три однотипных ДТП с пострадавшими или пять разнотипных); места производства дорожных работ; зоны, где запрещена остановка и стоянка; автобусные полосы, перекрестки и пешеходные переходы.

Ещё одно важное нововведение - установка камер будет невозможной без согласования с ГИБДД, владельцем дороги и местными властями. Те же мобильные комплексы придётся передислоцировать после «прекращения обстоятельств», послуживших причиной для их установки. Как пример - дорожные работы закончились, а значит и временные ограничения скорости тоже. Соответственно, камеру нужно убирать.

