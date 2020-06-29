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29 июн 2020

В России утвердили новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

В России утвердили новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

Утверждены новые условия получения скидки по с. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Покупателям новых автомобилей предложена скидка в размере 10% при оформлении в кредит. Такие условия распространяются на три категории заемщиков:

  • семьи, воспитывающие как минимум одного ребенка;
  • сотрудники медицинских учреждений;
  • сдавшие старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.
  • При этом для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25% от цены новой машины.

Еще одним важным нововведением является увеличение максимальной цены автомобиля с 1 до 1,5 млн рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства. Льготы по-прежнему действуют только при покупке автомобилей российского производства. На новую программу в этом году направлено 22,5 млрд рублей. Банки, выдающие льготные автокредиты семьям с детьми и медработникам, получат средства от государства на возмещение выпадающих доходов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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