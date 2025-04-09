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9 апр 2025

В России увеличилось число угонов автомобилей на 70%

В России увеличилось число угонов автомобилей на 70%
Автор фото: freepik.com

В России резко выросло число угонов автомобилей — только за первые три месяца 2025 года зафиксирован рост на 70%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по числу угнанных машин стали грузовики, на долю которых пришлось 54% всех случаев, а также легковые автомобили марок Hyundai, Kia, Lada, Chery и Haval

Как сообщили крупнейшие страховые компании, больше всего преступлений произошло в феврале, а регионом с наибольшим числом краж стала Амурская область, опередив Дагестан и Москву по числу угонов. Некоторые “страховщики” отмечают, что большинство угонов приходятся на китайские автомобили — три из пяти заявлений связаны именно с ними.

Особый интерес у преступников вызывают грузовики марок FAW и Shacman, активно используемые в логистике и сельском хозяйстве. Детали от таких машин, особенно двигатели и трансмиссии, высоко ценятся на черном рынке. Распространение мелких перевозчиков, не страхующих технику, лишь упростило задачу угонщикам.

Эксперты связывают тенденцию с дефицитом автозапчастей, который тянется с 2022 года. Автомобили, купленные в 2020–2022 годах, начали активно выходить из строя, но найти оригинальные детали стало крайне сложно. Это привело к формированию теневого рынка, куда поступают детали, полученные в результате заказных краж.

Большая часть украденных запчастей сбывается через серые СТО и онлайн-платформы, где не требуется подтверждающая документация. Чаще всего детали направляются в регионы с наиболее острым дефицитом, такие как Дагестан и Кабардино-Балкария.

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