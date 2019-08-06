В России ужесточается штраф за непропуск скорой помощи

Сегодня вступил в силу закон, который ужесточает ответственность для водителей за непропуск машин скорой помощи. Если прежде за это грозил штраф в размере 500 рублей, то теперь его размер увеличен до 3000-5000 рублей. В «термальной стадии» за данное нарушение предусмотрено тюремное заключение до четырех лет

Поясним, что подразумевается под термином «термальная стадия». Речь идет о воспрепятствовании деятельности медработников, в результате чего здоровью пациента будет причинен тяжкий вред. В таком случае виновнику грозит тюремное заключение до двух лет. Если пациент скончался, то срок увеличится уже до четырех лет.

Примечательно, что в законе очень размыто обозначены условия, когда наступает ответственность за непропуск машины скорой помощи. В итоговой редакции законопроекта это выглядит следующим образом: «непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом». Получается, что в тюрьме может оказаться любой автомобилист, который в пробке заблокирует скорую помощь