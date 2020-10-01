В России вычислили, когда каршеринг выгоднее своего автомобиля

В исследовании приводится средняя стоимость владения дорогими и дешёвыми автомобилями

«Яндекс» сравнивает затраты на личный автомобиль, такси и каршеринг. По данным компании, в Москве выгоднее владеть машиной стоимостью до миллиона рублей, чем заказывать такси или пользоваться каршерингом. Если личный автомобиль стоит от 2 до 3 миллионов рублей, то каршеринг становится невыгодным, зато передвигаться на такси эконом-класса будет все ещё дешевле. Но вызывая такси класса «Комфорт» и выше уже не сэкономишь.

Расходы на каршеринг в столице сравнимы с расходами на владение моделями стоимостью от 1,5-2 миллионов рублей, например, Toyota Corolla (31 тысяча рублей в месяц), Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq (средняя стоимость затрат в месяц – около 35 тысяч рублей). При этом ездить на перечисленных моделях дешевле, чем вызывать такси «Эконом». Затраты на поездки «Комфортом» сопоставимы с тратами на автомобили стоимостью 3–4 миллиона рублей (Lexus RX, Audi Q5, BMW 5-Series и другие). В других городах России ситуация схожая.