Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2020

В России вычислили, когда каршеринг выгоднее своего автомобиля

В России вычислили, когда каршеринг выгоднее своего автомобиля

В исследовании приводится средняя стоимость владения дорогими и дешёвыми автомобилями

«Яндекс» сравнивает затраты на личный автомобиль, такси и каршеринг. По данным компании, в Москве выгоднее владеть машиной стоимостью до миллиона рублей, чем заказывать такси или пользоваться каршерингом. Если личный автомобиль стоит от 2 до 3 миллионов рублей, то каршеринг становится невыгодным, зато передвигаться на такси эконом-класса будет все ещё дешевле. Но вызывая такси класса «Комфорт» и выше уже не сэкономишь.

Расходы на каршеринг в столице сравнимы с расходами на владение моделями стоимостью от 1,5-2 миллионов рублей, например, Toyota Corolla (31 тысяча рублей в месяц), Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq (средняя стоимость затрат в месяц – около 35 тысяч рублей). При этом ездить на перечисленных моделях дешевле, чем вызывать такси «Эконом». Затраты на поездки «Комфортом» сопоставимы с тратами на автомобили стоимостью 3–4 миллиона рублей (Lexus RX, Audi Q5, BMW 5-Series и другие). В других городах России ситуация схожая.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Концерн Volkswagen Group может продать не только Bugatti, но и Lamborghini

01 октября 2020

Hyundai создаст подразделение для разработки шагающих автомобилей

01 октября 2020

Появились новые подробности о кроссовере Lotus

01 октября 2020

Депутаты не снизят для нас стоимость парковки

01 октября 2020
SCG 004С

Компания SCG выпустит 650-сильный суперкар для дорог общего пользования

01 октября 2020

До 30% АЗС в России могут закрыться из-за новых требований

01 октября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 460 2020 последние танки джоконды Тест драйв
30 сентября 2020

Lexus GX
"Последние танки Джоконды"
Land Rover Range Rover - land rover range rover autobiography 2018 автобиография как повод для гордости
Тест драйв
28 сентября 2020

Land Rover Range Rover
"Автобиография как повод для гордости"
Audi A5 - audi a5 sportback 2020 куланц
Тест драйв
25 сентября 2020

Audi A5
"Куланц"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 7 7 8