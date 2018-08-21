Даже в Европе снижается интерес к автомобилям с дизельными двигателями, чего уж говорить о российском, где большинство моделей с моторами на «тяжелом» топливе представлены в премиальном сегменте

Тем не менее, по итогам первого полугодия этого года у нас продано 62,5 тысячи автомобилей с дизельными моторами. Это позволило таким автомобилям увеличить свою долю на рынке с семи процентов в прошлом году до восьми в этом.

Больше всего дизельных легковых автомобилей продает Toyota – за отчетный период россияне приобрели 12,5 тыс. таких машин. На втором месте среди марок находится BMW с показателем 10,3 тыс. реализованных экземпляров, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz (5,7 тыс. шт.). Аналитики агентства «Автостат» также отметили Volkswagen и Kia– оба производителя с января по июнь продали по 5 тыс. дизельных легковых автомобилей.

В модельном рейтинге тоже лидирует продукция Toyota – самым продаваемым легковым автомобилем с дизельным мотором в России является внедорожник Land Cruiser Prado, объем реализации которого в первом полугодии составил 4953 единицы.

Сопоставимые показатели продаж имеют дизельные Renault Duster и Mitsubishi Pajero Sport (3511 и 3459 шт. соответственно). В пятерку лидеров здесь также попадают Volkswagen Tiguan (3370 шт.) и Kia Sorento Prime (3113 шт.).