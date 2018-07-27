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27 июл 2018

В России вновь обнаружили BMW и MINI с дефектами

В России вновь обнаружили BMW и MINI с дефектами

Российское отделение концерна BMW объявило сразу о двух сервисных кампаниях в отношении как баварских моделей, так и машин MINI.

Под первый отзыв попало 328 седанов BMW 7-й серии и кроссоверов MINI Countryman, проданных у нас с мая по июль этого года. В уведомлении, направленном в Росстандарт, говорится о том, что сервисная кампания организована в связи с возможным браком в установленном датчике положения коленчатого вала. При неисправности датчика не считываются сигналы колеса датчика положения коленчатого вала. На всех автомобилях дилеры заменят датчики положения коленвала.

Вторая кампания касается кроссоверов X3/X4, которые были проданы с апреля по июль этого года. В процессе испытаний инженеры компании выявили риск попадания воздуха в тормозную систему в транспортных средствах данных моделей. При торможении это может привести к увеличенному ходу педали. В отдельных случаях это способно вызвать отказ заднего контура тормозного привода. На отзываемых машинах на сервисных станциях произведут прокачку тормозной системы.

Все работы, естественно, будут бесплатными для автовладельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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