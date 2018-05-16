Мы уже писали о том, что на европейском рынке падает спрос на легковые автомобили с дизельными двигателями, причем, некоторые производители вообще отказываются от моделей с двигателями на «тяжелом топливе».

А вот в России ситуация обратная, причем у нас в расцвет популярности дизелей в Европе, такие машины наоборот спросом не пользовались. Но с общим ростом продаж новых автомобилей на российском рынке ситуация изменилась.

в 1 квартале 2018 года в России было реализовано 30,3 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Этот результат соответствует доле 8,3% от всего объема российского рынка. Учитывая тот факт, что в январе – марте 2017 года данный показатель составлял 7%, получается, что за год он прибавил более одного процентного пункта.

Как отмечают эксперты агентства «Автостат», увеличение доли машин с дизельными моторами связано с тем, что их продажи в январе-марте выросли намного значительнее, чем весь рынок новых легковых автомобилей в стране (+45% и +23% соответственно).