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16 май 2018

В России вновь полюбили дизельные автомобили

В России вновь полюбили дизельные автомобили

Мы уже писали о том, что на европейском рынке падает спрос на легковые автомобили с дизельными двигателями, причем, некоторые производители вообще отказываются от моделей с двигателями на «тяжелом топливе».

А вот в России ситуация обратная, причем у нас в расцвет популярности дизелей в Европе, такие машины наоборот спросом не пользовались. Но с общим ростом продаж новых автомобилей на российском рынке ситуация изменилась.

в 1 квартале 2018 года в России было реализовано 30,3 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Этот результат соответствует доле 8,3% от всего объема российского рынка. Учитывая тот факт, что в январе – марте 2017 года данный показатель составлял 7%, получается, что за год он прибавил более одного процентного пункта.

Как отмечают эксперты агентства «Автостат», увеличение доли машин с дизельными моторами связано с тем, что их продажи в январе-марте выросли намного значительнее, чем весь рынок новых легковых автомобилей в стране (+45% и +23% соответственно).

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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