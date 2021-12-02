В России водителей поделят на профи и любителей

Общественная палата РФ вернулась к обсуждению инициативы Минтранса, который в 2019 году предлагал реорганизовать программу обучения водителей, сделав из нее два разных курса – для профессиональных шоферов и для простых людей.

Суть этой реорганизации заключается в том, что водителям профессионалам, которые, например, будут работать в грузоперевозках или на автобусных маршрутах, придется пройти углубленное изучение, как теоретической, так и практической базы. Кроме того, им придется подтверждать свою квалификацию раз в пять лет. Также есть планы по изменению механизма выдачи водительских удостоверений – категорий С (грузовики) и D (автобусы). Их нельзя будет получить, если у водителя не открыта категория B (легковые автомобили). В ведомстве считают, что уровень квалификации водителей, работающих в сфере коммер­ческих перевозок (особенно пассажирских), за последнее время снизился до критиче­ской отметки. Это же и подтверждают во многих автошколах.

Впрочем, у данной инициативы есть и противники. Многие эксперты сходятся во мнении, что раздельное обучение приведет к тому, что подготовка для обычных водителей ухудшится, так как им начнут уделять меньше внимания. Всех водителей необходимо учить одинаково качественно.