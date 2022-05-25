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25 май 2022

В России возрастут пошлины за регистрацию тюнинга автомобилей

В России возрастут пошлины за регистрацию тюнинга автомобилей

В России в ближайшее время вырастет госпошлина за регистрацию тюнинга автомобиля, пишет «Парламентская газета». Госдума уже утвердила законопроект с соответствующими поправками в первом чтении

Если раньше за выдачу свидетельства о соответствии транспортного сведения требованиям безопасности водители платили по  восемьсот рублей, то теперь из кармана придется выложить уже полторы тысячи рублей.  Более неприятная новость – разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобилей, которые сегодня выдаются бесплатно, будут также облагаться пошлиной в размере одной тысячи рублей.

К слову, замена документов при их утере также перестает быть бесплатной – платим тысячу и получаем новые бумаги. Источники сообщают, что новшество  обеспечит семьсот миллионов рублей дохода в федеральный бюджет страны.

При написании новости использовалась информация:
Парламентская газета

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