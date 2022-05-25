В России возрастут пошлины за регистрацию тюнинга автомобилей

В России в ближайшее время вырастет госпошлина за регистрацию тюнинга автомобиля, пишет «Парламентская газета». Госдума уже утвердила законопроект с соответствующими поправками в первом чтении

Если раньше за выдачу свидетельства о соответствии транспортного сведения требованиям безопасности водители платили по восемьсот рублей, то теперь из кармана придется выложить уже полторы тысячи рублей. Более неприятная новость – разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобилей, которые сегодня выдаются бесплатно, будут также облагаться пошлиной в размере одной тысячи рублей.

К слову, замена документов при их утере также перестает быть бесплатной – платим тысячу и получаем новые бумаги. Источники сообщают, что новшество обеспечит семьсот миллионов рублей дохода в федеральный бюджет страны.