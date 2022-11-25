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25 ноя 2022

В России возросли сроки автокредитования

В России возросли сроки автокредитования

Средний срок, на который россияне берут автокредиты, по итогам октября достиг 5 лет — и это рекордный показатель

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй,  этот показатель непрерывно растет на протяжении последних одиннадцати месяцев. В соотношении с ноябрем прошлого года срок кредитования увеличился на восемь процентов.

На самые длительные сроки автокредиты берут в Краснодарском крае, ХМАО и Оренбургской области (в среднем от 5,19 до 5,16 года). Для Москвы и Санкт-Петербурга средний срок автокредитования в октябре составил 4,78 и 4,87 года соответственно.  Эксперты связывают рост временных рамок с желанием банков и заемщиков  снизить кредитную нагрузку.

При написании новости использовалась информация:
НБКИ

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