В России возросли сроки автокредитования

Средний срок, на который россияне берут автокредиты, по итогам октября достиг 5 лет — и это рекордный показатель

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, этот показатель непрерывно растет на протяжении последних одиннадцати месяцев. В соотношении с ноябрем прошлого года срок кредитования увеличился на восемь процентов.

На самые длительные сроки автокредиты берут в Краснодарском крае, ХМАО и Оренбургской области (в среднем от 5,19 до 5,16 года). Для Москвы и Санкт-Петербурга средний срок автокредитования в октябре составил 4,78 и 4,87 года соответственно. Эксперты связывают рост временных рамок с желанием банков и заемщиков снизить кредитную нагрузку.