В России вступил в силу временный запрет на импорт дешевого топлива

Вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Он будет действовать до 1 октября 2020 года

Под запрет ввоза попали автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газ.На фоне мартовского обвала цен на нефть топливо зарубежного производства стало существенно доступнее, в то время как в России его стоимость почти не изменилась. Таким образом, запрет призван защитить рынок от дешевого иностранного топлива.

В России стоимость горючего осталась прежней из-за особенностей налогового законодательства и использования механизма сглаживания цен, так называемого демпфера.