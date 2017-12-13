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13 дек 2017

В России второй месяц подряд растут продажи дорогих автомобилей

В России второй месяц подряд растут продажи дорогих автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Во время кризиса производители дорогих премиальных автомобилей чувствовали себя лучше, нежели массовые марки. Однако, несмотря на то, что в целом российский рынок растет восьмой месяц подряд, продажи в премиум-сегменте ростом могут похвастаться лишь второй месяц подряд.

В ноябре продажи автомобилей премиум-сегмента на российском рынке выросли на 5,3% до 12 179 автомобилей. Лидером среди премиальных брендов остается Mercedes-Benz – результат немецкой марки в ноябре достиг 3215 легковых автомобилей, показав прирост на 14,7%. Другой немецкий премиум-бренд – BMW – по традиции расположился на второй строчке рейтинга с показателем 2778 автомобилей (+19,3%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», положительную динамику в целом по премиум-классу во многом обеспечивают именно эти два бренда, которые занимают примерно половину продаж сегмента.

При этом большинство премиальных брендов (8 из 14) в ноябре имеют отрицательную динамику. Так, замыкает тройку лидеров японский Lexus (1996 шт.), который в прошлом месяце продемонстрировал снижение на 0,9%. За ее пределами оказывается и немецкий Audi (1400 шт.), продажи которого сократились на 5,8%. Далее с заметным отставанием следует английский Land Rover, которому в прошлом месяце удалось реализовать в России 727 автомобилей (-2,3%).
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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