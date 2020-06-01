Автомобильный портал Motorpage
1 июн 2020

В России введут штраф за брошенные разукомплектованные автомобили

В России введут штраф за брошенные разукомплектованные автомобили

Владельцев разукомплектованных машин, брошенных во дворах, предлагается наказывать предупреждением или штрафом. Это прописано в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях

Внести в КоАП ответственность за это предложили представители комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, которыми был проведен анализ правового регулирования данного вопроса в 85 субъектах. Установление ответственности за нарушение правил благоустройства на федеральном уровне позволит унифицировать действующие составы административных правонарушений в этой сфере. Теперь в  части 1 статьи 16.10 предусматривает предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей за "оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств".

Под разукомплектованным транспортным средством  следует понимать "транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) или отсутствуют одно или несколько 

При написании новости использовалась информация:
За рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...
Manhart SV600

Кроссовер Range Rover Velar форсировали до 600 лошадиных сил

01 июня 2020

Новый Mercedes-Benz SL отдаст дань классике

01 июня 2020

Дилеров ждет дефицит подержанных автомобилей

01 июня 2020
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником

01 июня 2020

Китайцы скопировали Suzuki Jimny и превратили его в электромобиль

01 июня 2020
Kia Sedona 2019

Kia готовится к премьере минивэна на базе нового Sorento

01 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией? Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"
Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого
Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту
Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 3 3