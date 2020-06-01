В России введут штраф за брошенные разукомплектованные автомобили

Владельцев разукомплектованных машин, брошенных во дворах, предлагается наказывать предупреждением или штрафом. Это прописано в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях

Внести в КоАП ответственность за это предложили представители комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, которыми был проведен анализ правового регулирования данного вопроса в 85 субъектах. Установление ответственности за нарушение правил благоустройства на федеральном уровне позволит унифицировать действующие составы административных правонарушений в этой сфере. Теперь в части 1 статьи 16.10 предусматривает предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей за "оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств".

Под разукомплектованным транспортным средством следует понимать "транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) или отсутствуют одно или несколько