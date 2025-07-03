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3 июл 2025

В России за прошлый год зафиксировано более 255 миллионов нарушений ПДД

В России за прошлый год зафиксировано более 255 миллионов нарушений ПДД
Автор фото: из открытых источников

В 2024 году в России было зарегистрировано 255,1 миллиона нарушений правил дорожного движения, что на 6,3% превышает показатели предыдущего года. Такие данные приводит научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ в отчете о правоприменительной практике

Подавляющее большинство нарушений (93% или 238,6 миллиона случаев) было выявлено с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации. Их количество продолжает расти: в прошлом году число стационарных комплексов увеличилось на 11,2% и составило 28,1 тысячи устройств. При этом количество передвижных камер сократилось на 5,5%, до 2,9 тысячи. А вот мобильных комплексов, установленных на борту транспортных средств, стало больше на 8,7%, теперь их 900.

Штрафы остались основным видом административного наказания за нарушение ПДД. В 2024 году было выписано 253,5 миллиона штрафов, из которых 90% – на основе данных с камер. Предупреждение как мера воздействия использовалось значительно реже: только 250 тысяч случаев, что на 34,2% меньше, чем годом ранее.

Серьезные меры наказания также применялись реже. Прав лишились 298 631 водитель, что на 12,4% меньше, по сравнению с 2023 годом. Более половины из них (50,8%) были наказаны за управление автомобилем в состоянии опьянения, еще 41,7% за отказ от прохождения медосвидетельствования, а 7% за выезд на встречную полосу движения.
 

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