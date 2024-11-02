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2 ноя 2024

В России закрепят возможность дистанционного обучения на водительские права

В России закрепят возможность дистанционного обучения на водительские права

Минпросвещения официально введет возможность обучения на водительские права дистанционно. Такая норма будет закреплена в приказе образовательного ведомства и позволит автошколам самостоятельно разрабатывать онлайн программы для своих учеников

Авторизоваться будущим водителям будет необходимо через портал Госуслуг, где также настроят контроль над обучением студентов. В частности, система позволит фиксировать посещаемость и демонстрировать успеваемость на протяжении всего курса обучения. Отмечается, что нововведения позволят значительно сократить время и средства для получения водительского удостоверения.

Кроме этого, предлагается сделать уклон больше на практику вождения, увеличив часы в городе с 38 до 42 часов, а также добавить в теоретическую часть все изменения в ПДД, принятые за последние несколько лет. В случае одобрения приказа ведомством, его действие будет начинаться с 1 сентября 2025 года (придет на смену действующему с 2022 года приказу №808).

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Коммерсант

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