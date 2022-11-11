В России закрылись более ста дилерских центров

В России из-за отсутствия поставок новых автомобилей закрываются дилерские центры. Как заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, с начала года таких насчитывается минимум 160.

Надо сказать, что, по мнению эксперта, количество закрытых контор будет расти. Разумеется, дилеры пытаются восполнить официальные поставки при помощи параллельного импорта, но объемы здесь крошечные – поставки единичные, да и некоторые юридические тонкости тоже присутствуют, что осложняет закупку.

В условиях отсутствия новых автомобилей некоторые дилеры переходят на торговлю подержанными автомобилями, также центы пытаются заключать контракты с китайскими автопроизводителями.