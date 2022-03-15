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15 мар 2022

В России запустят массовую проверку мостов и эстакад

В России запустят массовую проверку мостов и эстакад

Росавтодор объявил о старте массовой проверки искусственных сооружений на федеральных трассах

Под этим термином подразумеваются различные мосты и эстакады, как железобетонного, так и деревянного формата. Всего под ревизию попадает 1460 объектов. По каждому специальная комиссия сформирует подробный отчет, содержащий информацию о дефектах и повреждениях. По результатам диагностики данные занесут в специальную информационную систему, после чего подведомственные Росавтодору учреждения подготовят предложения по включению сооружений в программы дорожных работ.  Интересно, что на реконструкцию и строительство новых мостов правительство выделит более двухсот миллиардов рублей (до 2024 года).

Отметим, что подобные проверки проводятся каждый год. По результатом прошлогодней было выявлено, что более десяти процентов конструкций мостов и эстакад находятся в аварийном состоянии и требуют срочного вмешательства.

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Drom

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