В России запустят массовую проверку мостов и эстакад

Росавтодор объявил о старте массовой проверки искусственных сооружений на федеральных трассах

Под этим термином подразумеваются различные мосты и эстакады, как железобетонного, так и деревянного формата. Всего под ревизию попадает 1460 объектов. По каждому специальная комиссия сформирует подробный отчет, содержащий информацию о дефектах и повреждениях. По результатам диагностики данные занесут в специальную информационную систему, после чего подведомственные Росавтодору учреждения подготовят предложения по включению сооружений в программы дорожных работ. Интересно, что на реконструкцию и строительство новых мостов правительство выделит более двухсот миллиардов рублей (до 2024 года).

Отметим, что подобные проверки проводятся каждый год. По результатом прошлогодней было выявлено, что более десяти процентов конструкций мостов и эстакад находятся в аварийном состоянии и требуют срочного вмешательства.