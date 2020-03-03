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3 мар 2020

В России запустят новый сервис для водителей

В России запустят новый сервис для водителей

В России запустят новый сервис для водителей, информирующий о загруженности автополос

Фактически, нам будут давать информацию о пробках. Возникает логичный вопрос, а какой смысл в этом сервисе, когда все то же самое существует и в обычных навигационных программах. По словам, официального представителя НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева, главное отличие сервиса, например, от «Яндекс.Пробок» — использование большего количества источников данных. Например, технология будет получать информацию с камер видеофиксации.

Если говорить о техническом исполнении в целом, то «дорожные датчики и камеры фиксации будут передавать информацию в платформу «Автодата». В ней данные будут обогащены информацией с навигационных устройств. На выходе потребитель получит процентное соотношение загруженности ряда на 500 м и 1 км», — рассказал Федосеев.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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