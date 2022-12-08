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8 дек 2022

В Российских дорожных камерах обнаружили новый функционал

В Российских дорожных камерах обнаружили новый функционал

Генеральный директор компании «Астралаб» Сергей Ласкин рассказал о неиспользуемом функционале, которым обладают автоматические дорожные камеры. Неужели нам ждать новых штрафов?

Как оказалось, в комплексы фото-видео фиксации заложили алгоритмы определения опасного вождения – камеры способны определять  резкие перестроения  автомобиля, если это происходит в радиусе 50-100 метров (именно на таком расстоянии действует радар).

Кроме того камеры способны классифицировать транспорт в потоке. Подобный функционал активно применяется на западе – где, например, грузовики должны двигаться с одной скоростью, а легковые машины – с другой.  В конце сентября дорожные камеры в России начали распознавать поддельные диагностические карты.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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