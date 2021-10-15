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15 окт 2021

В Россию едет FAW Bestune T77

В Россию едет FAW Bestune T77
Автор фото: фирма-производитель

Еще пару лет назад китайских марок на нашем рынке было сравнительно много. Помимо известных нам Chery или Geely в строю находились менее популярные марки вроде Foton, Lifan, Brilliance.  Но время шло и некоторые игроки не выдержали конкуренции, однако, некоторые продолжают бороться.

Возьмем, к примеру, компанию FAW.  Удивительно, но марка даже демонстрирует некоторый рост. За первые три квартала 2021 года дилеры продали более 2,5 тысячи новых машин, что на 36 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.  Видимо на волне этого успеха компания решила привезти в Россию новинку!

Ей станет среднеразмерный кроссовер Т77, который уже как два года продается на домашнем рынке в Китае. На нашем рынке автомобиль будет доступен с  полуторалитровым турбомотором на 160 лошадиных сил и 7-ступенчатым роботом.  Традиционно для большинства китайских производителей автомобиль будет иметь богатое базовое оснащение -  панорамная крыша, круиз-контроль, камера заднего вида,  система бесключевого доступа, аудиосистема с восемью динамиками.

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