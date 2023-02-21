В Россию едет Tank 500

Российские СМИ сообщают о скором старте продаж премиального китайского кроссовера Tank 500. Правда, официальных заявлений от представителей бренда пока не поступало

Как сообщает «Российская газета», в России рамный внедорожник будут оснащать тем же трёхлитровым V6, что и на домашнем рынке - в Китае. Мощность агрегата составляет 299 лошадиных сил. Интересно, что в Поднебесной этот двигатель является основой гибридной силовой установки, соответственно, сам автомобиль получается мощнее. Что касается коробок передач, то здесь используется классический девятиступенчатый «автомат». Также китайский SUV оснащен системой полного привода.

Комплектация у Tank 500 будет богатой. Инсайдеры говорят о том, что внедорожник сможет похвастать креслами с массажем и вентиляцией, панорамной крышей и премиальной акустикой.