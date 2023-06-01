В Россию могут привезти Tesla Cybertruck

Дилер Moscow Tesla Club в 2023 году привезет в Россию электрические пикапы Tesla Cybertruck.

Как сообщают СМИ, автомобиль приедет в "среднем" исполнении, то есть в конфигурации с двумя электрическими двигателями и полным приводом. Силовая установка развивает 500 лошадиных сил. Разгони до сотни составит 4,5 с.

Топовой версией станет трехмоторная модификация, которая сможет достигать первые 100 км/ч за 2,9 с. Емкость батареи не раскрывается, однако запас хода самой дорогой комплектации превысит 800 км на одном заряде.

