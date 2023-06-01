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1 июн 2023

В Россию могут привезти Tesla Cybertruck

В Россию могут привезти Tesla Cybertruck

Дилер Moscow Tesla Club в 2023 году привезет в Россию электрические пикапы Tesla Cybertruck.

Как сообщают СМИ, автомобиль приедет в "среднем" исполнении, то есть в конфигурации с двумя электрическими двигателями и полным приводом. Силовая установка развивает 500 лошадиных сил. Разгони  до сотни составит 4,5 с.

Топовой версией станет трехмоторная модификация, которая сможет достигать первые 100 км/ч за 2,9 с. Емкость батареи не раскрывается, однако запас хода самой дорогой комплектации превысит 800 км на одном заряде.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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