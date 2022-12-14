В Россию официально приехали автомобили Voyah

Похоже, что липецкое предприятие «Моторинвест» решило завоевать еще больший сегмент российского рынка электрокаров. Теперь, помимо выпуска собственных машин под брендом Evolute, компания начнет продавать автомобили Voyah, став официальным дистрибьютором китайской марки.

«Мы уверены, что бренд VOYAH станет фаворитом в сегменте роскошных автомобилей на электротяге. Модель VOYAH FREE доказывает статус технологического лидера и оснащается ультрасовременными технологиями. А качество отделочных материалов, наличие современных систем комфорта и безопасности заставит восхититься самого изысканного ценителя. Бренд VOYAH уже зарекомендовал себя на рынке Норвегии. VOYAH – это ваша привилегия быть первым на пути к будущему в новом измерении роскошных высокотехнологичных решений мобильности» - заявил Андрей Резников, управляющий партнер ООО «Моторинвест».

Как можно понять из заявлений топ-менеджера, первым автомобилем, ввезенным в нашу страну официально стал кроссовер Voyah Free. Автомобиль предлогается с 488-сильной силовой установкой. Разгон до сотни занимает менее пяти секунд, а 106-киловаттная батарея обеспечивает запас хода в 500 километров.