В Россию приедет новый седан Omoda

Представители китайской марки официально сообщили о том, что модельная линейка в Росси скоро будет расширена за счет новой модели

Строго говоря, к нам привезут седан Chery Arizo 6 Pro, вот только продавать его будут именно под наименованием Omoda. На домашнем рынке он оснащается полуторалитровыми двигателями в атмосферном и турбированном вариантах. Развивают они 116 и 156 л.с. соответственно и работают в паре с пятиступенчатой «механикой» либо вариатором.

Также существует и заряженная модификация с 196-сильным мотором объемом 1.6 литра. В качестве коробки передач здесь используется 7-ступенчатый робот.