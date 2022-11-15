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15 ноя 2022

В Россию приедет новый седан Omoda

В Россию приедет новый седан Omoda

Представители китайской марки официально сообщили о том, что модельная линейка в Росси скоро будет расширена за счет новой модели

Строго говоря,  к нам привезут седан Chery Arizo 6 Pro, вот только продавать его будут именно под наименованием Omoda. На домашнем рынке он оснащается полуторалитровыми двигателями в атмосферном и турбированном вариантах. Развивают они 116 и 156 л.с. соответственно и работают в паре с пятиступенчатой «механикой» либо вариатором.

Также существует и заряженная модификация с 196-сильным мотором объемом 1.6 литра.  В качестве коробки передач здесь используется  7-ступенчатый робот.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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