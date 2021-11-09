В Россию приедут автомобили брендов ORA и Aure

Китайский концерн Great Wall Motor запустил в России процесс регистрации двух новых автомобильных брендов: Ora и Aura. Вполне возможно, что уже в следующем году к нам приедут автомобили, которые связаны со скандалами

Напомним, что самый громкий из них касается модели Punk Cat, который очень подозрительно напоминал легендарный Volkswagen Beetle. «Клон» легендарного автомобиля получил пятидверный кузов, однако в остальном практически полностью копировал внешность знаменитого «Жука» с характерными покатыми линиями и круглыми фарами. Volkswagen даже заявил о том, что собирается подать иск против китайской компании, однако, с момента возмущения прошло уже несколько месяцев, однако до суда дело так и не дошло.

Есть предположение, что первым в Россию приедет компактный хэтчбек Cat EV. Автомобиль оснащается 172-сильным электромотором. В стандартном варианте автомобиль идет с аккумулятором на 58 кВт-ч, обеспечивающим запас хода в 335 километров.