В Россию приехал BAW BJ212

Компания BAW привезла на Международную выставку коммерческих автомобилей Comtrans 2023 внедорожник BAW BJ212. Автомобиль предварительно оценивается от 4 000 000 рублей

BAW BJ212 производится в Китае с 1965 года. В основу конструкции данного автомобиля лег советский внедорожник ГАЗ-69. Год назад компания представила новое поколение BAW BJ212. Разработчики изменили подвеску, салон и моторную гамму. Размеры BAW BJ212: 4360/1890/1940 мм., а колесная база - 2620 мм.

BAW BJ212 оснащается рядным 4-целиндровым бензиновым мотором объемом 2378 куб.см. производства компании Mitsubishi. Мощность агрегата - 211 л.с. Крутящий момент - 320 Нм. Средний расход топлива - 9,5 л. Трансмиссия - 6-ступенчатая "механника". Привод - полный (Part-Time).