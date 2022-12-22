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22 дек 2022

В Россию приехал Hyundai Santa Cruz

В Россию приехал Hyundai Santa Cruz
Когда эту машину показали еще в форме концепт-кара, многие наши соотечественники резко захотели ей владеть. Что ж параллельный импорт подарит им такую возможность.
Некоторые дилеры уже открыли предзаказы на данные машины – продавцы готовы привезти автомобиль прямо из Южной Кореи или из Европы. Причем за желания обладать необычной машиной придется заплатить более трех миллионов рублей. 
 
Впрочем, необычная у машины лишь внешность, потому как по платформе, узлам и агрегатам данный пикап унифицирован с обычным кроссовером Hyundai Tucson. В моторную гамму Santa Cruz входят 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 193 лошадиные силы, работающий в тандеме с восьмидиапазонным автоматом. Более мощный вариант — турбомотор аналогичного объема и выдающий 280 сил. Мотор работает в паре с роботизированной коробкой передач.

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