В Россию приехал Hyundai Santa Cruz

Когда эту машину показали еще в форме концепт-кара, многие наши соотечественники резко захотели ей владеть. Что ж параллельный импорт подарит им такую возможность.
Некоторые дилеры уже открыли предзаказы на данные машины – продавцы готовы привезти автомобиль прямо из Южной Кореи или из Европы. Причем за желания обладать необычной машиной придется заплатить более трех миллионов рублей.
Впрочем, необычная у машины лишь внешность, потому как по платформе, узлам и агрегатам данный пикап унифицирован с обычным кроссовером Hyundai Tucson. В моторную гамму Santa Cruz входят 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 193 лошадиные силы, работающий в тандеме с восьмидиапазонным автоматом. Более мощный вариант — турбомотор аналогичного объема и выдающий 280 сил. Мотор работает в паре с роботизированной коробкой передач.