В Россию приехал Hyundai Santa Cruz

Когда эту машину показали еще в форме концепт-кара, многие наши соотечественники резко захотели ей владеть. Что ж параллельный импорт подарит им такую возможность.

Некоторые дилеры уже открыли предзаказы на данные машины – продавцы готовы привезти автомобиль прямо из Южной Кореи или из Европы. Причем за желания обладать необычной машиной придется заплатить более трех миллионов рублей.