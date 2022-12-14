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14 дек 2022

В Россию приехал Mercedes-Benz EQS

В Россию приехал Mercedes-Benz EQS

Этот флагманский немецкий электрокар официально представили российским клиентам на Петербургском международном экономическом форуме, однако поставки так и не начались: после 24 февраля немецкая компания свернула деятельность в России. 

Впрочем, параллельный импорт развязал руки дилерам, и теперь они продают данную модель вполне легально – на популярных торговых площадках появилось с десяток объявлений. Все автомобили предлагаются в полноприводной конфигурации (с двумя моторами). Силовая установка здесь развивает  524 лошадиные силы. Максимальная скорость автомобиля составляет 210 километров в час.

Напомним, что Mercedes-Benz остановил поставки и производство в России еще весной, а в октябре подтвердил уход из страны и продажу долей в местных предприятиях. Активы немецкой компании перешли российскому дилерскому холдингу «Автодом».

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