В Россию привезли Feifan R7

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый премиальный электрический кроссовер Feifan R7. Автомобиль оценивается от 5 700 000 рублей

Китайская марка Feifan (Rising Auto), входящая в автоконцерн SAIC, представила свою первую самостоятельную модель Feifan R7 в 2022 году. Автомобиль получил хорошие аэродинамические показатели - Cd=0,238. Имеется датчик LiDAR с дальностью распознавания до 500 метров и множество камер по периметру кузова. В салоне установлена широкая панель с тремя экранами. Два из них отведены под мультимедийную систему, а самый маленький - под «приборку». Также есть проекционный дисплей на лобовое стекло. Габариты новинки сопоставимы с Audi e-tron Sportback: 4900/1925/1655 мм., а колесная база - 2950 мм.

На российский рынок привезли топовую полноприводную комплектацию с двумя электромоторами (по одному на передней и задней оси). Суммарная мощность силовой установки - 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Батарея ёмкостью 90 кВт*ч позволит преодолеть до 606 км на одном полном заряде. Паспортный разгон до «сотни» - 3,8 с. Максимальная скорость - 200 км/ч.