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27 дек 2022

В Россию привезли китайские электрокары с огромным запасом хода

В Россию привезли китайские электрокары с огромным запасом хода
Автор фото: фирма-производитель

На популярных торговых площадках появились объявления о продажах новых китайских лифтбеков Arcfox Alpha-S, чей отличительной особенностью является большой запас хода

Надо сказать, что Arcfox - это проект, созданный совместными усилиями автомобильного концерна BAIC и IT-гиганта Huawei. Длина Alpha-S составляет 4930 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2915 миллиметров. Таким образом, лифтбек сопоставим по размерам с Hyundai Sonata.

Что касается технических характеристик, то, пожалуй, самым важным параметром здесь является запас хода - благодаря 94-киловаттной батарее, автомобиль способен проехать до 700 километров. В движение Arcfox Alpha-S приводит электрическая силовая установка, отдача которой составляет 218 лошадиных сил.

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