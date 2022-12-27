В Россию привезли китайские электрокары с огромным запасом хода

На популярных торговых площадках появились объявления о продажах новых китайских лифтбеков Arcfox Alpha-S, чей отличительной особенностью является большой запас хода

Надо сказать, что Arcfox - это проект, созданный совместными усилиями автомобильного концерна BAIC и IT-гиганта Huawei. Длина Alpha-S составляет 4930 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2915 миллиметров. Таким образом, лифтбек сопоставим по размерам с Hyundai Sonata.

Что касается технических характеристик, то, пожалуй, самым важным параметром здесь является запас хода - благодаря 94-киловаттной батарее, автомобиль способен проехать до 700 километров. В движение Arcfox Alpha-S приводит электрическая силовая установка, отдача которой составляет 218 лошадиных сил.