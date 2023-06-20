В Россию привезли китайский кроссовер Roewe RX8

В Россию привезли новый китайский кроссовер Roewe RX8 – новинка попала в нашу страну по программе параллельного импорта.

Roewe RX8 собирается в Китае с 2018 года и считается флагманской моделью в линейке производителя. Габариты: 4930 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1810 мм в высоту. Колесная база — 2850 мм. Снаряженная масса — 1980 кг. Под капотом, можно сказать, классика – двухлитровый турбированный агрегат, правда, мощность у него внушительная – 231 лошадиная сила. В качестве коробки передач используется классический 6-ступенчатый «автомат».

Комплектация у завезенных автомобилей богатая – светодиодная оптика, климат-контроль, медиакомплекс с камерой заднего вида и многое другое.