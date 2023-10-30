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30 окт 2023

В Россию привезли кроссовер Forthing T5 Evo

В Россию привезли кроссовер Forthing T5 Evo

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый кроссовер Forthing T5 Evo. Автомобиль оценивается от 2 850 000 рублей

Forthing T5 Evo интересен в первую очередь своим дизайном, который выполнен в стиле Lamborghini Urus. Здесь идентичная форма светодиодных фар и схожая крупная решетка радиатора. Внутри установлен единый блок «приборки» и мультимедийной системы. Оснащение включает 19-дюймовые колесные диски, светодиодную оптику, климат-котроль, передние сиденья с функцией массажа и вентиляции, камеры кругового обзора и отделку салона из экокожи.

Автомобиль комплектуется бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л. Мощность 197 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний. Также на российском рынке доступна версия с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит турбированный бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 170 л.с. и электромотор на 177 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч - 8,2 с. Емкостью аккумулятора - 2 кВт*ч. Запас хода в гибридном режиме - 1160 км. Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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