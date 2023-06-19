В Россию привезли Rivian R1T

На российском рынке появился американский электрический пикап Rivian R1T. Новинку привезли благодаря параллельному импорту.

Собственно, электрический пикап привезли из США. Что касается силовой установки, то здесь установлены четыре мотор-колеса совокупной мощностью в 760 лошадиных сил. Автомобиль может похвастать сумасшедшей динамикой. Так, разгон до сотни занимает лишь три секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 200 километров в час.

К слову, запас хода у машины сравнительно скромный – 505 километров, хотя батарея здесь очень емкая - 135 кВт•ч.