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1 июл 2025

В сентябре водительские права подорожают в два раза

В сентябре водительские права подорожают в два раза
Автор фото: MotorPage

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу изменения в госпошлинах на ряд услуг, связанных с регистрацией автомобиля и водительскими удостоверениями

Одним из ключевых изменений станет увеличение сбора за получение водительских удостоверений. Так, права старого образца обойдутся в 4 000 рублей вместо прежних 2 000, а за пластиковые права нового образца придется заплатить 6 000 рублей. Госпошлина за международное водительское удостоверение вырастет с 1 600 до 3 200 рублей.

За получение паспорта транспортного средства (ПТС) автомобилистам теперь придется заплатить 1 200 рублей (это на 50% больше, чем раньше). Внесение изменений в ПТС также подорожает с 350 до 525 рублей. Серьезно вырастет и пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства: бумажный вариант подорожает с 500 до 1 500 рублей, а пластиковый – с 1 500 до 4 500 рублей.

Выдача госномеров для легковых автомобилей теперь будет стоить 3 000 рублей (ранее 2 000), а номерные знаки для прицепов и мотоциклов – 2 250 рублей (вместо 1 500). Также с 1 500 до 4 500 рублей увеличится пошлина за получение свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности.
 

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