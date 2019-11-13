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13 ноя 2019

В серийное производство запущен самый мощный автомобиль в мире

В серийное производство запущен самый мощный автомобиль в мире
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aspark представила окончательную версию гиперкара Owl с электрической силовой установкой, мощность которой составляет 2040 лошадиных сил

Инженеры Aspark работали над проектом около семи лет. В основе автомобиля, масса которого составила 1460 кг, лежит трубчатый каркас и кузовные панели из композитных материалов. Owl оснащен четырьмя электрическими моторами, в сумме развивающими 2040 лошадиных сил. Производитель называет свое детище самым мощным  серийным автомобилем в мире.  Это похоже на истину, так как, к примеру, агрегаты ближайшего конкурента, Lotus  Evija, выдают на 40 лошадиных сил меньше.

Теперь немного сухих цифр - Aspark Owl способен ускоряться до первой «сотни» за 1,9 секунды. Для сравнения: Bugatti Chiron разгоняется с места до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость Owl составляет около 300 км в час. Всего японцы планируют выпустить 50 таких автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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