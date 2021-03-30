В Шотландии начали разрабатывать электромобиль

Создатели автомобиля считают, что новинка прекрасно подойдет для местных землевладельцев, как универсальное транспортное средство

Два шотландских предпринимателя по имени Расс Петерсон и Росс Андерсон анонсировали производство электрического внедорожника ATAE Munro EV. Первые автомобили увидят свет уже в ближайшие месяцы. Однако это будут лишь прототипы, которым придется пройти целый комплекс испытаний на дорогах общего пользования и вне их.

Если приглядеться, то замечаешь, что Munro EV подозрительно похож на Ibex F8 – обычный внедорожник с ДВС, который производится компанией Foers в Йоркшире. Ничего удивительного здесь нет, в ATAE действительно взяли кузов и шасси от упомянутого выше автомобиля. При этом предприниматели говорят, что у них еще не определены поставщики электромоторов и батарей, хотя прототипы уже оснащаются неким 200-сильным мотором.