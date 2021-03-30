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30 мар 2021

В Шотландии начали разрабатывать электромобиль

В Шотландии начали разрабатывать электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Создатели автомобиля считают, что новинка прекрасно подойдет для местных землевладельцев, как универсальное транспортное средство

Два шотландских предпринимателя по имени  Расс Петерсон и Росс Андерсон анонсировали производство электрического внедорожника ATAE Munro EV. Первые автомобили увидят свет уже в ближайшие месяцы. Однако это будут лишь прототипы, которым придется пройти целый комплекс испытаний на дорогах общего пользования и вне их.

Если приглядеться, то замечаешь, что Munro EV подозрительно похож на Ibex F8 – обычный внедорожник с ДВС, который производится компанией Foers в Йоркшире. Ничего удивительного здесь нет, в ATAE действительно взяли кузов и шасси от упомянутого выше автомобиля. При этом  предприниматели говорят, что у них еще не определены поставщики электромоторов и батарей, хотя прототипы уже оснащаются неким 200-сильным мотором. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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